Albert se desentende com Babi e diz: ‘Você aprontou muito ontem’ | A Fazenda 16

Babi e Zé Love estavam comentando sobre a punição que os peões receberam na madrugada deste sábado (19). A influenciadora disse que a princípio outros participantes acharam que a culpa tinha sido dela, mas que no final das contas que descumpriu as regras foi Gizelly. O ex-jogador de futebol declarou que não adianta culpabilizar alguém por que no final das contas todos saíram no prejuízo. Albert entrou na conversa e discordou da fala do aliado. O empresário aproveitou o gancho e reclamou sobre as atitudes de suas aliadas durantes as festas no reality e Babi retrucou, exaltando que ela não foi a responsável pela punição.