Albert se desentende com G4 após retorno de Juninho da Roça | A Fazenda 16

No início da madrugada desta sexta-feira (29), após o retorno de Juninho da Roça da semana, Albert se desentendeu com os integrantes do G4. “A gente te colocou porque a gente te acha um dos mais fortes desse grupo”, afirmou Sacha para o jornalista sobre a configuração da Roça. “Se tivesse saído, você ia ver”, ironizou o empresário. “Esse cara é um venenoso”, criticou Yuri. “Cê vai cair nessa conversa mole?”, perguntou Albert para Juninho. Os membros do G4 afirmaram que já sabiam como a berlinda dessa semana seria montada, e explicaram sua estratégia e visão do jogo. “Tô bem feliz que eu voltei”, disse Juninho. Depois, Albert continuou provocando o plano dos adversários. “Eu acho um absurdo colocar uma pessoa na Roça porque fala ‘eu tenho certeza que você vai voltar’, isso não existe”, opinou o empresário. “É menosprezar o jogo dos outros”, complementou. “A gente tá fazendo estratégia toda semana e está dando certo, a sua estratégia até agora não sei qual que é”, disparou Sacha em resposta. Os peões então continuaram batendo boca.