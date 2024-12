Após desentendimentos, Vanessa e Sidney têm conversa séria: 'Esse jogo testa a gente' | A Fazenda 16

Após alguns desentendimentos ao longo do dia por conta de estratégias de voto para a formação de Roça da semana, Vanessa e Sidney tiveram uma conversa séria na noite desta segunda-feira (02). “A última pessoa que eu quero ficar brigada aqui é você”, disse a peoa. “Tenho um carinho muito grande por você, que eu acredito que nem é tão recíproco assim”, acrescentou. “Você é a primeira pessoa que eu quero defender aqui, e a última pessoa que eu quero que saia depois de mim”, destacou Vanessa. “Não queria deixar de ser sua parceira no jogo”, confessou ela. “Eu tô um pouco sensível com tudo o que está acontecendo”, explicou o ator. “Esse jogo testa a gente o tempo inteiro”, acrescentou o peão. “Não sou o Superman”, pontuou ele. Em seguida, Vanessa explicou toda a situação e os dois conversaram sobre jogo e estratégias.