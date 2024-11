Após formação de Roça, Luana chora e rompe com amigas | A Fazenda 16

Na madrugada desta quarta-feira (23), após sobrar na dinâmica do Resta Um durante uma conturbada formação de Roça, Luana rompeu com as amigas Gizelly, Flora e Camila. “Vocês foram os únicos que ficaram do meu lado, que me deram conselhos, que foram meus amigos de verdade”, disse ela para Yuri e Gui na área externa da Sede. “Várias coisas que você faz aqui que mostram que você não é minha amiga”, declarou a influenciadora para Gizelly, que havia se aproximado dos três peões para ouvir a conversa. “Eu fiz tudo para te defender”, argumentou a advogada. Depois, Luana caiu no choro e revelou que Flora fala mal de Sacha e de outros peões pelas costas. Logo, a conversa se tornou uma verdadeira lavação de roupa suja.