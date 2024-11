Após se salvar da eliminação, Flora faz balanço da Roça da semana | A Fazenda 16

Na madrugada desta sexta-feira (15), após se salvar da oitava eliminação da temporada, Flora fez um balanço da Roça da semana durante uma conversa com Gilsão, Albert e Flor na sala da Sede. “Eu coloquei a amizade, a minha com você e a Gizelly, à frente do meu jogo”, disse a filha de Arlindo Cruz para o personal trainer. “Esperava de você, na hora de retribuir, o mínimo”, acrescentou ela, que recebeu um voto de Gilson. Depois, ela comentou sobre a percepção de risco que tinha de si. “Eu acho que eu ia pela casa”, afirmou ela, mesmo que o Poder Laranja do Lampião fosse diferente.