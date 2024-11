'Aqui não tem time': Gui e Yuri avaliam atual status do jogo em A Fazenda 16

Na noite desta segunda-feira (14), enquanto malhavam na academia, Yuri e Gui conversaram e avaliaram o atual status do jogo em A Fazenda 16. “No final, aqui não tem time”, avaliou o modelo. “Aqui é um por si”, respondeu o criador de conteúdo. “As pessoas vão te julgar não pelo time, mas sim por quem tu é”, acrescentou. Depois, Yuri disse que o clima entre os peões está muito feliz no momento. “Só quem tem embate com as pessoas é o Bali, eu, tu e a Suelen (...) O resto é tudo fazendinha feliz”, opinou.