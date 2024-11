Babi confronta Sacha e dispara: 'Agressor, agressor, agressor' | A Fazenda 16

Na madrugada desta quarta-feira (06), após a formação de Roça da semana, os peões tiveram diferentes atritos no quarto da Sede. Luana discutiu com Juninho, e logo em seguida o jornalista discutiu com Yuri. Ao mesmo tempo, Gui teve uma discussão com Babi. Posteriormente, Flora e Yuri também tiveram um bate-boca. Enquanto isso, Sacha entrou no cômodo e se envolveu na discussão. Instantes depois, Babi foi em direção ao ator e começou a confrontá-lo. “Agressor, agressor, agressor”, repetiu ela inúmeras vezes.