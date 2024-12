'Desejo sorte aos três', diz Albert para Sidney antes da Prova do Fazendeiro | A Fazenda 16

Na noite desta quarta-feira (04), antes da Prova do Fazendeiro, Albert compartilhou boas vibrações com Sidney. O ator está na disputa pelo mandato com Flora e Gilsão. “Desejo sorte aos três. Do fundo do meu coração”, disse o empresário. “Pelo menos o chapéu mudou de lado”, comentou Flor. “Tomara que o Lampião também. E que a Roça também”, acrescentou Albert. “Tô contigo, Albert”, concordou o ator. Depois, o empresário comentou que no Paiol tinham pessoas com mais vontade de jogar que alguns participantes da Sede. “Tinha uma galera tão legal lá embaixo”, relembrou.