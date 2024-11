'É muito chato pagar por coisas que eu não fiz', diz Flora para Luana | A Fazenda 16

Terminada a discussão entre Gizelly e Luana no quarto da Sede, na madrugada desta sexta-feira (08), a influenciadora teve uma conversa com Flora. “Eu nunca te fiz nada, Luana”, disse a filha de Arlindo Cruz. “Foram várias coisas que eu fiquei observando”, argumentou a peoa. “Eu não me sentia parte do grupo”, continuou ela, fazendo referência ao antigo grupo das meninas. “É muito chato pagar por coisas que eu não fiz”, opinou Flora. Depois, as duas relembraram a discussão envolvendo Sacha que ocorreu na Atividade de Apontamento. “Ele tem atitudes muito machistas sim”, declarou Flora.