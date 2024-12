'Ela pegou pesado comigo', desabafa Albert com aliados após discussão com Flor | A Fazenda 16

Depois de se envolver numa intensa discussão com Flor, na madrugada desta sexta-feira (06), Albert desabafou com Sidney, Juninho, Gilsão e Vanessa a respeito do ocorrido. “Ela joga palavras que eu não falo pra ela”, disse o empresário. “Ela mistura tudo”, acrescentou. “A impressão que dá, é exatamente o que você falou, que ela gostaria de estar bem com todos, mas é impossível”, analisou o ator. Depois, Albert explicou que não tem ódio do Sacha, apenas não gosta dele. “Ela tá nervosa demais”, observou Sidney. “Ela tem que prestar atenção agora no jogo dela”, pontuou Albert. “Ela pegou pesado comigo”, acrescentou.