Em briga generalizada, Sidney ataca Sacha e chama peão de covarde, mentiroso e falso | A Fazenda 16

Sacha teve uma série de embates na manhã desta segunda-feira (21). Depois de brigar com Gizelly, o ator discutiu com Luana. Zé Love entrou no meio da briga e disse que a máscara de Sacha caiu: 'Você gritou com mulher hoje’. 'Ela está tentando destruir minha vida', disse o ator sobre Gizelly. ‘Várias pessoas mexem com você nessa casa, mas você quer descontar em mim’, retrucou a advogada. Sidney então entrou no meio da briga e começou a questionar Sacha, pelo fato do mesmo ter dito que o integrante do grupinho estaria 'vendo coisas que não existem'. 'Seu falso, mentiroso, hipócrita', disparou Sidney. 'Você é covarde, um rato', continuou.