Em clima de reta final, Flor faz autoanálise: 'A gente tá sendo íntegros' | A Fazenda 16

Enquanto conversava com Albert na sala da Sede, na noite deste sábado (07), Flor falou brevemente sobre a reta final de A Fazenda 16. “Tomara que saia dois”, opinou o empresário. “Tá muito confortável para os dois lados”, acrescentou ele. Depois, a dupla imaginou como seria ganhar o Poder do Lampião, para então indicar os integrantes do G4 para a Roça. “Aí a gente faz as regras”, considerou a apresentadora. “Eles vão precisar da gente”, refletiu Albert sobre os dois grupos. Por fim, Flor fez uma autoanálise de seus jogos. “A gente tá sendo íntegros com quem nós somos”, afirmou a peoa.