Em clima de reta final, Gui e Vanessa resolvem suas diferenças | A Fazenda 16

Na madrugada desta sexta-feira (06), já em clima de reta final, Gui e Vanessa resolveram suas diferenças em uma conversa no quarto. “Eu não concordo”, iniciou a peoa sobre uma declaração de Gui de que ela coloca qualquer um na fogueira. “Meus aliados eu nunca coloquei”, acrescentou ela. “Não é você, é uma situação do jogo”, opinou Flor. Depois, eles falaram sobre seus comportamentos e posturas ao longo do jogo. “Nunca xinguei ninguém, nunca humilhei ninguém”, avaliou Vanessa. “Acho que você é uma pessoa de coração bom”, afirmou Gui. “Agora entendi sua visão”, declarou Nêssa. Por fim, os três compartilharam suas opiniões sobre outros peões e ainda memórias sobre Silvio Santos.