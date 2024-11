Em conversa com aliados, Yuri compartilha opinião sobre Albert: 'Muito hipócrita' | A Fazenda 16

Ainda ao redor da fogueira, na noite desta segunda-feira (25), Luana conversou com Gui sobre a formação de Roça da semana. “Até que ponto as pessoas querem defender esse grupo, antes mesmo de defender elas mesmas?”, indagou a peoa. “Se ela fosse inteligente o suficiente, ela faria uma movimentação pra votar nele. Pra ele não puxar ela”, afirmou ela sobre Vanessa. Depois, eles falaram sobre os possíveis alvos da votação. Em seguida, Sacha chegou na conversa e a postura de Albert no jogo virou o foco do papo. “Toda a semana muda o discurso”, observou Gui sobre o empresário. “Ele é muito hipócrita”, disse Yuri. “Muito prepotente”, acrescentou Luana.