Em conversa com Sacha, Yuri e Gui, Luana chora e desabafa: 'Nunca me senti tão mal' | A Fazenda 16

Na madrugada desta quinta-feira (24), ainda durante sua conversa com Sacha, Gui e Yuri na casa da árvore, Luana chorou e desabafou com os peões. “Eu tô morrendo de vergonha do que ele insinuou”, disse ela sobre comentários de Fernando sobre seu namoro durante uma de suas discussões recentes. “Nunca me senti tão mal assim na minha vida”, acrescentou. A peoa também elogiou alguns comportamentos dos rapazes: “Vocês são bonzinhos”. Depois, Yuri compartilhou sua opinião sobre as ex-aliadas da influenciadora. “O que elas sabem fazer é fazer um jogo sujo”, disse. “O que as meninas querem, acima de tudo, é se proteger”, acrescentou Gui.