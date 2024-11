Em conversa na Baia, Yuri aposta na saída de Gizelly: 'Com certeza' | A Fazenda 16

Na madrugada desta quinta-feira (14), enquanto se preparava para mais uma noite de sono na Baia, Yuri conversou com Vanessa, e posteriormente com Juninho, sobre o estado de saúde de Gizelly, que alega sentir fortes dores musculares na região do ombro. “Foi um milagre”, disse o criador de conteúdo sobre os movimentos bruscos com o braço que ela fez durante seu pedido de votos para permanecer no jogo. “Ela vai sair, Vanessa, com certeza”, acrescentou. Em seguida, ele comentou brevemente os motivos do porquê acha isso.