Em tom de despedida, Vanessa tem conversa com Sidney antes da eliminação | A Fazenda 16

Em tom de despedida, na noite desta quinta-feira (14), Vanessa teve uma conversa com Sidney um tanto quanto emotiva. “Se eu sair eu vou ficar bem triste, mas eu tô mais confiante que da outra vez”, revelou a atriz, que está na oitava Roça da temporada ao lado de Gizelly e Flora. Ela também comentou sobre o nervosismo que dá responder as perguntas feitas por Adriane Galisteu no deque, instantes antes do eliminado da semana ser anunciado. “Te agradeço muito aí pela sua parceria aqui dentro”, declarou o ator. Ambos comentaram de manter a amizade fora do reality show rural. Por fim, Vanessa combinou um código com Flor caso volte.