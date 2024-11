‘Eu não consigo tratar os outros mal’, diz Fernando sobre conversar com G-4 | A Fazenda 16

Fernando comentou com Gilsão sobre a breve conversa que teve com o G-4. Ele disse que chamaram ele de louco, porque quando ele está na cozinha, fala normalmente com todos, independentemente se é aliado ou rival. O personal disse ser verdade e que isso é uma coisa bizarra, e que se fosse com ele, não iria responder ao cozinheiro. Fernando falou que os adversários vêm bater papo com ele, e citou Luana, que continua insistindo de manter um diálogo com ele, mesmo depois de diversos cortes de assunto. Ele ressaltou que a única pessoa com que realmente tem um desentendimento é Sacha.