'Eu não entendo o jogo dela', diz Yuri sobre Flora | A Fazenda 16

Na noite deste sábado (02), Luana e Yuri conversaram na academia sobre as percepções de alguns integrantes do Novo Grupão em relação a eles. “O povo acha que eu tô atuando”, disse a influenciadora. Depois, baseada numa conversa que teve com Flor, ela revelou que a apresentadora acredita que não será mais protegida pelo Novo Grupão devido a alguns posicionamentos dela. “Zaac foi o que mais brigou com Flor”, contou a Fazendeira. Posteriormente, eles falaram sobre Flora. “Eu não entendo o jogo dela”, confessou Yuri. Em seguida, Gui chegou na conversa e opinou: “Ela acha que é a próxima”.