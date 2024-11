‘Eu não quero jogar esse jogo sujo’, afirma Zaac sobre estratégias de Sacha | A Fazenda 16

Zaac acredita que as meninas do Grupão voltaram a conversar de jogo com Sacha. O peão revelou isso para Babi e Vanessa e ainda adicionou que acha que Camila ainda não voltou a confiar totalmente no ator. A atriz disse que acha interessante colocar novos rostos na Roça, mas o funkeiro quer colocar na berlinda as pessoas que ele não gosta. Zaac ressaltou mais uma vez que acredita que seu jogo seja mais limpo e melhor do que do Sacha e que se o público prefere as estratégias adversárias, ele prefere ser eliminado. Eles ainda relembrar da última Roça, em que tudo ficou a favor deles, mas que será quase impossível repetir esse feito.