‘Eu sempre gostei deles’, afirma Flor sobre o G4 | A Fazenda 16

Flor continuou explicando seu jogo para Gilsão e Juninho. Ela comentou de seu desentendimento com Albert e com que muitos acreditam que ela está “puxando o saco” do G4. A apresentadora disse que gosta do quarteto e que sabe que pode ser indicada para a Roça por eles, mas que seu primeiro grupo a prejudicou, mesmo quando ela era totalmente fiel a eles. A peoa ressaltou mais uma vez ela sabe que o grupo está tentando convencer-lá de seguir algumas jogadas, mas que ela não vai se entregar tão fácil assim.