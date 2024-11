'Eu teria todos os motivos do mundo para me aliar a vocês', diz Flor para G4 | A Fazenda 16

Na noite desta segunda-feira (18), Flor conversou com alguns integrantes do G4, enquanto eles estavam malhando na academia, sobre seu próprio jogo e o jogo de Albert. “Só fica de amizadezinha com eles para não ser votado”, declarou Luana sobre o empresário. Depois, Flor afirmou que, se quiser ir para algum grupo, irá para o G4, mas não volta para o Grupinho (também chamado de Novo Grupão). Os peões então relembraram comportamentos de Zé Love e Zaac a respeito da questão de jogar em grupo ou não. Em seguida, o papo continuou e Flor revelou que não tem motivos para votar nos integrantes do G4. “Vocês não me fizeram nada”, disse ela, que garantiu ter outras prioridades de voto. “Eu teria todos os motivos do mundo para me aliar a vocês”, destacou a apresentadora, mas que explicou que não fará isso pois não quer fazer o mesmo que Vanessa fez. “Quando for interessante, a gente vota junto”, disse Sacha.