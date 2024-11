'Eu tô tão cansada deles', confessa Babi sobre adversários | A Fazenda 16

Na noite desta sexta-feira (08), no quarto da Sede, Sidney, Babi e Gilsão conversaram sobre o status atual do jogo, após a eliminação de Zé Love. “Minha estratégia agora é deixar... deixar mostrar”, disse o ator. “Vou brincar com você, vou curtir, vou curtir os bichos”, acrescentou. “Eu tô tão cansada deles”, confessou Babi sobre seus adversários. Na opinião de Gilsão, a saída do ex-jogador de futebol na verdade foi positiva pra ele. “Pra mim, ele não queria nem mais estar aqui”, declarou. “Eles estão se achando vitoriosos”, acrescentou a modelo.