'Existe aliados e existe prioridade', afirma Flor durante festa | A Fazenda 16

Na madrugada deste sábado (26), durante a festa temática de parque de diversões, Flor compartilhou algumas opiniões de jogo com Gizelly. A apresentadora comentou sobre a postura de Vanessa e declarou que no reality show rural “existe aliados e existe prioridade”. Depois, ela revelou que Juninho é sua prioridade mas que é importante ter aliados no jogo. Posteriormente, a advogada comentou que não aguenta mais o Sacha. Flor então defendeu que o ator precisa ir novamente para a Roça. Por fim, a apresentado comentou a postura atual de Gizelly: “Mais polida”.