Fazendeiro Yuri faz a delegação das tarefas e coloca aliados para trabalharem | A Fazenda 16

Yuri venceu a Prova do Fazendeiro e, com isso, fez a delegação de tarefas na manhã desta quinta-feira (17). O modelo colocou boa parte de seus aliados para trabalharem, depois de uma semana na qual o grupão teve apenas Gui realizando uma atividade. Na divisão, Gilsão e Suelen ficaram com o touro e a vaca, Gui será o responsável pelas aves, Flora cuidará dos porcos, Sacha irá fazer o trato do cavalo, Luana ficou com as ovelhas, Julia com as mini-cabras, Camila com a horta e as plantas, Flor com o lixo e Gizelly com a câmera-trato.