Fernanda afirma saber quem combinou sinal com Julia: 'Foi a Camila' | A Fazenda 16

Na noite desta sexta-feira (25), alguns integrantes do Grupinho estavam na sala da Sede conversando sobre a combinação de sinais com a eliminada Julia, revelada durante a gravação de um quadro da “Hora do Faro”. “Quem pediu isso, é pra saber se fica aqui ou se sai”, opinou Flor. “Foi a Camila. Eu entrei no quarto, ela tava falando: ‘Não esquece, hein Julia, de mandar recado pra gente de como que tá lá fora’”, disse Fernanda. Ela ainda acrescentou que o tom da fala da historiadora foi em brincadeira.