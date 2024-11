Fernando avalia postura de Sacha após voltar de mais uma Roça: 'Ele tá se achando' | A Fazenda 16

Durante a festa, na madrugada deste sábado (23), Fernando avaliou a postura de Sacha após voltar de mais uma Roça. “Ele tá se achando”, disse o chef de cozinha em uma conversa com aliados. Ele mencionou o fato de que todos que tiveram embates com o ator foram eliminados, como Gizelly e Babi. “Com quem que ele não brigou? (...) Ele brigou com todo mundo”, disse Albert. Depois, o grupo analisou a participação da ex-peoa Gizelly Bicalho no reality show rural. “A gente nunca foi amiga”, declarou Flora ao comentar sua relação com a advogada.