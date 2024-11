Fernando critica ações de Sacha: 'Nunca vi uma pessoa tão incompetente' | A Fazenda 16

Na noite deste sábado (16), durante uma conversa ao redor da fogueira, alguns integrantes do Grupinho, também chamado de Novo Grupão, criticaram ações de Sacha. “Ele demora um tempão escovando”, disse Flor sobre o trato do ator no cavalo Colorado. “Nunca vi uma pessoa tão incompetente”, afirmou Fernando. Depois, eles comentaram que o G4 já planeja colocar Vanessa no cuidado do equino na próxima divisão de tarefas. “Já tão dizendo que vão voltar Fazendeiro”, observou Babi. “Tem que quebrar essa corrente”, declarou Flora. “Estão usando os animais de castigo de novo”, opinou o chef de cozinha. “Não pode, gente”, lamentou Flor. Posteriormente, eles criticaram certas atitudes dos integrantes do G4.