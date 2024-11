Fernando e Sacha protagonizam intensa discussão: 'Não cospe em mim' | A Fazenda 16

Na noite deste domingo (17), após a gravação de mais uma Atividade de Apontamento, os peões Fernando e Sacha protagonizaram uma intensa discussão e até trocaram xingamentos. “Não cospe em mim, não”, disse o ator. “Vaza daqui, oh infeliz, encosto, assombração, abutre, vagabundo, que só caga, come e dorme”, rebateu o chef de cozinha. Fernando então disse que não em medo de Sacha, e o ator respondeu que o sentimento é recíproco. Depois que terminou de escovar os dentes, o chef de cozinha foi até o quarto, onde estava o ator, e continuou a discussão. “Quero ver tu acabar com a minha vida”, desafiou Sacha. “Sua vida já é acabada, bebê”, debochou Fernando. O bate-boca continuou e o chef de cozinha pontuou: “Você tá colhendo o que você plantou comigo desde o começo.”