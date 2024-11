'Fica falando mal de mim', diz Vanessa sobre Gizelly | A Fazenda 16

Na tarde deste domingo (03), após desabafar com Babi na despensa, Vanessa teve uma conversa com a modelo, Zé Love e Juninho na área externa da Sede sobre o motivo de estar triste. “Apesar de eu ter a treta com ela, nos últimos tempos eu tenho tentado me aproximar dela”, explicou a peoa se referindo a Gizelly. “Depois eu descobri, o Sidney me contou, que ela inúmeras vezes fica falando mal de mim para ele”, acrescentou. O ex-jogador de futebol então orientou Vanessa a não comentar com a advogada que foi Sidney quem revelou isso, caso a atriz deseje confrontá-la. “Eu me senti assim... boba, idiota”, continuou Nessa. “Tenho que conviver todo dia com pessoas que eu sei que ficam falando de mim”, lamentou ela.