Fim da aliança? Albert e Flor discutem no quarto: 'Você às vezes é tão estúpido' | A Fazenda 16

A menos de duas semanas para a final de A Fazenda 16, a aliança de Albert e Flor pode ter chegado ao fim. Na madrugada desta sexta-feira (06), os peões discutiram no quarto da Sede. O estopim foi uma atitude do empresário com Sacha após o retorno de Sidney da Roça, que não agradou a apresentadora, mas a discussão acabou envolvendo diferentes momentos da dupla no reality show rural. “Você às vezes é tão estúpido”, disse Flor. “Você tá cega pelo Sacha”, pontuou Albert. “Para de falar que eu tô com o Sacha, tô ficando de saco cheio”, protestou a peoa. “Você tá constantemente me expondo no ouvido desses caras. É por isso que eu fico bravo”, argumentou o peão. “Eu fico te defendendo”, rebateu Flor. “Para de falar de mim”, pediu Albert. Os dois continuaram discutindo até que o peão saiu do quarto. “Tchau, Flor”, disse ele.