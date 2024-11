Flor cai no choro e desabafa: 'Ninguém respeita o meu jeito de ser' | A Fazenda 16

Entre o fim da tarde e o início da noite deste domingo (17), Flor caiu no choro enquanto estava na piscina. A peoa reclamou das críticas que têm recebido de Albert e outros peões a respeito de sua aproximação com integrantes do G4. “Fica me cobrando que eu falo com vocês... Ele também conversa”, disse a apresentadora, entre lágrimas, para Luana e Gui. A influenciadora então confirmou que o empresário também conversa com eles. “Você tá jogando seu jogo, Flor, com integridade”, afirmou o ator. “Eles acham que podem mandar e que tem algum poder sobre tu”, comentou Luana. “Eles acham, Flor, que você é uma mulher manipulável”, pontuou Gui. O peão ainda disse que seu carinho pela apresentadora não vai mudar, mesmo que ele receba algum voto dela. “Eu tô tão cansada”, lamentou Flor. “Ninguém respeita o meu jeito de ser”, acrescentou ela.