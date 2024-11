Flor comenta decisão de salvar Flora ao invés do G4 no Resta Um: 'Não ia salvar eles' | A Fazenda 16

Na madrugada desta quarta-feira (20), enquanto se arrumava para dormir na Baia, Flor comentou sua decisão de salvar Flora na dinâmica do Resta Um, ao invés de um dos integrantes do G4. “Pessoal tá bravo comigo”, disse ela para Sidney. “É o seu jogo”, respondeu o ator. “Eu não tenho que provar nada para ninguém”, pontuou a apresentadora. “Senão ia ser um de vocês que eu ia escolher pra salvar”, acrescentou. “Não ia salvar eles antes de vocês”, complementou ela. Depois, Flor declarou para Flora que isso era o mínimo que ela podia fazer. “Tamo no game ainda”, disse a apresentadora. “Quero esse top 10”, falou a filha de Arlindo Cruz. Por fim, Flor disse que falta jogo no Gilsão.