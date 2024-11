Flor comenta estado de saúde de Gizelly durante conversa com Vanessa | A Fazenda 16

Durante a madrugada desta quinta-feira (14), na sala da Sede, Flor e Vanessa conversaram sobre diferentes assuntos. Primeiro, a apresentadora elogiou o desempenho da atriz durante a Prova do Fazendeiro. “Você foi bem”, garantiu a peoa. “A Flora quis me puxar porque eu não sou boa de prova, dei um banho nela”, destacou Vanessa. Depois, Flor comentou o estado de saúde de Gizelly, que alega sentir fortes dores musculares na região do ombro. “Não tem como você com dor fazer aqueles movimentos”, disse a apresentadora. “O médico daria uma tipoia se fosse necessário”, acrescentou.