Flor declara apoio ao G4: ‘Vocês voltem com esse chapéu’ | A Fazenda 16

Na tarde desta quarta-feira (20), Flor declarou apoio ao G4. : ‘Vocês voltem com esse chapéu’, disse Flor Fernandez para o G4. ‘Eu prefiro que vocês votem em mim, do que eles, eles não merecem’, completou a apresentadora. Na sequência, Luana Targinno elogiou o jogo de Flor. ‘Quem me surpreendeu como jogadora foi ela, a jogada que ela fez ontem queridos, foi de Mestre, ela votou com a gente, mas pra mostrar pra eles que não é nossa aliada, ela não defendeu, jogada de mestre, jogo solo’, declarou Luana Targinno. ‘A Flor é uma boa jogadora’, respondeu Gui Vieira.