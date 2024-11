Flor fala sobre sua relação com o G4: ‘Eu não converso de jogo com eles’ | A Fazenda 16

Em conversa com Albert Bressan, seu principal aliado dentro do jogo, Flor Fernandez explicou sua relação com o G4 e afirmou não conversar de jogo com Sacha Bali. Flor também falou como foi afastada do ‘grupinho’ e declarou que Babi Muniz possui ‘ranço’ dela. Na sequência, Albert começou a explicar sua visão de jogo para Flor e comentou sobre a postura da dupla no reality. ‘Você é emoção e eu sou razão e a gente se respeita muito, eu fico até emocionado, porque você é a única pessoa de alma que posso confiar’, disse Albert Bressan.