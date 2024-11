Flor faz autoanálise de performance no jogo: 'Não sou prioridade de ninguém' | A Fazenda 16

Depois de um pequeno atrito com Vanessa no fim da tarde deste domingo (03), Flor conversou com Flora a respeito da situação entre elas. “Babi vai proteger ela e vai cair junto se fizer isso”, disse a apresentadora sobre a proximidade da modelo com Nêssa. Ela também acredita que Zé e aliados podem colocar Vanessa à frente dela na lista de prioridades. Depois, Flor fez uma autoanálise de sua performance no jogo. “Eu não sou prioridade de ninguém”, declarou. “Não tenho nenhum aliado comigo”, complementou ela, que frisou que gosta de se dar bem com todas as pessoas pois o reality show rural é sobre convivência. “Eu te entendo porque eu sou exatamente assim”, afirmou Flora.