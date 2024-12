Flor ressalta que não tem grupo na Sede | A Fazenda 16

Flor comenta com Flora que é preciso ter ao menos um aliado no jogo. A influenciadora rebateu, dizendo que não tem nenhuma aliança na Sede, o que fez com que a apresentadora ressaltasse que Flora entrou para o grupo de Vanessa recentemente, ou seja, ela não é uma das prioridades. Flor ainda relembrou sua passagem pelo Grupinho do Zé Love e como que foi sua saída do mesmo. Ela ainda falou que atualmente não está em nenhuma equipe, o que permite que ela converse com todos da casa, mas principalmente com aqueles que respeitam suas escolhas.