Flor sugere estratégia para Sidney contra Sacha: 'Tira os aliados' | A Fazenda 16

Na madrugada desta sexta-feira (22), após o resultado da 9ª Roça da temporada, Flor e Sidney conversaram na cozinha da Sede sobre estratégias de jogo. “Tem que ir nos calcanhar”, aconselhou a apresentadora a respeito do embate entre Sidney e Sacha. “Tira os aliados”, acrescentou. Eles também compartilharam suas visões de jogo. Depois, Albert chegou e acrescentou sua opinião à discussão. “O público tá querendo movimentação”, disse ele. “A gente tem que ter muito sangue frio”, complementou o empresário. “A estratégia agora vai ter que ser muito bem feita”, analisou Flor. Ela ainda comentou sobre o fato do reality show rural cobrar alianças entre os participantes, mesmo tendo apenas um vencedor no final.