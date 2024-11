Flora aconselha Yuri a indicar Gilsão para a Roça | A Fazenda 16

No início da noite deste sábado (19), Yuri levou Gui, Sacha e Flora para o Rancho do Fazendeiro. Durante o banquete especial do Fazendeiro, Gui relatou, com detalhes, o embate entre Babi e Albert e também as falas de Zaac sobre as pessoas que não estavam indo buscar água no poço. Sacha comentou com Yuri que Babi seria uma boa indicação para Roça, mas Flora acha que Gilsão seria a melhor opção. A influenciadora também fez uma análise da relação entre Zé Love e Juninho, enquanto Sacha analisou os posicionamentos de Sidney.