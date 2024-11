Flora comenta sobre sua parceria com Suelen | A Fazenda 16

A eliminação de Suelen está rendendo conversas, principalmente entre suas aliadas que permaneceram no programa. Na tarde desta sexta-feira (18), Flora desabafou com seus parceiros de jogo e revelou que muitas vezes tinha medo de estar sendo associada ao jeito explosivo de Suelen. A peoa também comentou que essa semana ela conseguiu mostrar um pouco mais de si mesma nesta última semana por estar na Baia, longe da amiga. Ela ainda ressaltou que a modelo não aceitava as críticas e nem os conselhos de suas amigas, o que era um obstáculo, principalmente nas movimentações de jogo.