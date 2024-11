Flora critica peões que não auxiliam na limpeza da Sede | A Fazenda 16

Os peões continuam sem seguir uma divisão justa das tarefas. Isso porque na tarde deste domingo (20), Flor comentou com Yuri e seus aliados que iria lavar banheiro mais tarde. Flora comentou que a peoa não devia fazer isso, uma vez que ela já tem uma tarefa designada e que outras pessoas, que não fazem nada, deveriam assumir a limpeza. Gui aproveitou o gancho da conversa e combinou com o Fazendeiro da semana de limpar a geladeira. Por fim, Flor comentou que eles precisavam escolher um dia para repartir o doce de leite com todos os peões.