Flora diz que não consegue fazer um VT propositalmente | A Fazenda 16

Flora estava conversando com Flor, Vanessa e Yuri e revelou que quer muito chegar ao Top 10 desta edição. Ela até chegou a brincar que existe uma grande chance disso acontecer, uma fez que o Fazendeiro desta semana não irá indicar-lá. Yuri rebateu, dizendo que ela acabou de voltar de uma Roça, o que fez com que a influenciadora comentasse sobre a berlinda em que esteve com Gizelly e Vanessa. Flora ainda disse que ela age de forma bem natural e que nunca conseguiu ter atitudes para fazer um VT proposital.