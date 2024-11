Flora diz que pode tomar punição de propósito: ‘Estou afim de arrumar um tumulto' | A Fazenda 16

Enquanto era filmada por Juninho para a câmera-trato, Flora levantou a possibilidade de tomar uma punição de propósito. 'Estou afim de arrumar um tumulto essa semana’, declarou a influenciadora. Ela contou que a punição que deixou a Sede sem café mexeu com ela. Flora tem receio de causar uma penalidade de propósito e ficar sem o item novamente. A filha de Arlindo Cruz listou as punições da água e do gás como algumas das mais difíceis de se enfrentar. Depois de refletir, Flora disse que não irá tomar uma punição de propósito.