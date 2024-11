Flora e Sacha discutem, e ator afirma: ‘Você tem medo de ir para a Roça’ | A Fazenda 16

Flora filmou Sacha para a câmera-trato, enquanto o ator cuidava das mini-cabras. Os dois, que já foram aliados no passado, começaram a discutir. ‘Os momentos que você escolhe se posicionar são equivocados’, disse Sacha. ‘Só me posiciono na Roça’, rebateu Flora. O peão então reclamou que a influenciadora anda com pessoas que lhe criticam. Enquanto isso, Yuri acompanhava e narrava a discussão para as ovelhas. Sacha disse que acha hipócrita a relação de Flora com Zé Love, pois o ex-jogador de futebol já gritou com ela. ‘Você tem medo de ir para Roça’, afirmou o ator.