Flora e Vanessa discutem após formação de Roça: 'Não prometi nada pra você' | A Fazenda 16

Após mais uma formação de Roça, no início da madrugada desta quarta-feira (04), Flora e Vanessa tiveram uma discussão no quarto da Sede. O motivo do bate-boca foi o voto dado pela atriz na filha de Arlindo Cruz. “Posso te explicar ou você quer ficar brigando?”, questionou Nêssa. “O meu voto não ia fazer diferença”, acrescentou. “Você poderia ter pensado em mim”, pontuou Flora. “O voto da Flor eu consigo entender um pouquinho mais”, comparou ela. “Eu não prometi nada pra você”, se defendeu Vanessa. “Não quero te cobrar lealdade, não”, rebateu Flora. As duas então seguiram cada uma explicando seu ponto de vista da situação, e até Sidney entrou no meio da conversa.