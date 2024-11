Flora expressa preocupação com votação: 'Isso tem que desempatar' | A Fazenda 16

Na noite deste domingo (13), Flora, Luana, Julia, Gizelly e Camila estavam na casa da árvore analisando os possíveis cenários da próxima formação de Roça. “Isso tem que desempatar”, expressou Flora com certa preocupação após fazer as contas de quantos votos o Grupão e o Grupinho somam no momento. De acordo com as peoas, cada lado deverá ter 9 votos, o que levaria a um empate que seria resolvido pelo Fazendeiro Zé Love. Elas também lembraram que existe o Poder do Lampião, capaz de mudar todo o jogo.