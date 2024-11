Flora nega que tenha feito movimentação para Gui ir para Roça: ‘Saí como mentirosa’ | A Fazenda 16

Flora disse para Fernando e Gilsão que não falou com vários peões para montar uma estratégia que enviasse Gui para a Roça. ‘A única pessoa que eu falei sobre votar no Gui foi com a Flor’, disse ela. A peoa pediu para Gilsão conversar com o ator sobre a situação, mas o personal trainer se recusou. Flora então afirmou que saiu como mentirosa na situação e ressaltou que a situação foi transmitida de forma equivocada. A filha de Arlindo Cruz então garantiu para Gui que não arquitetou uma votação em massa nele: ‘Eu não movimentei a casa inteira’.