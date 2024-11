Flora propõe plano para confundir G4 sobre Roça: 'Plantar essa semente do mal' | A Fazenda 16

Na noite desta segunda-feira (18), enquanto conversavam ao redor da fogueira, Flora propôs a Babi, Sidney, Albert e Vanessa um plano para confundir os integrantes do G4 sobre a formação de Roça da semana. A ideia é fazer com que chegue aos ouvidos de Luana, Yuri, Sacha e Gui que o Grupinho (também chamado de Novo Grupão) irá votar no criador de conteúdo. “Porque aí o Lampião vai pro Yuri, a gente salva o Yuri e deixa o Sacha”, explicou ela, já antecipando o resultado do Resta Um. “Sacha tem que estar sem nada na mão”, destacou. Flora também disse que acha burrice votar no ator se ele estiver com o Poder do Lampião. “Tinha que plantar essa semente do mal”, frisou ela.