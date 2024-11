'Foram no efeito manada': Suelen avalia votos recebidos por Fernando e Gilsão | A Fazenda 16

Na madrugada desta quarta-feira (16), Suelen conversou com Fernando na cozinha sobre os votos que recebeu dele e de Gilsão durante a formação de Roça da semana. “Você tá se juntando com pessoas que só se aliaram a você depois que você voltou”, disse a modelo para o chef de cozinha. “Não se anula por causa de ninguém não”, aconselhou. A peoa disse que gosta de Fernando e Gilsão, e que não tem motivos para votar nos dois. “Acho que vocês só foram no efeito manada”, avaliou ela. O peão disse que sugeriu outros nomes para o Grupinho, mas sem sucesso. “Te desejo boa sorte, Fê”, concluiu Suelen.